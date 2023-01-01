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Apple M2 Max против AMD Ryzen 9 7900X

Apple M2 Max
VS
AMD Ryzen 9 7900X
Apple M2 Max
AMD Ryzen 9 7900X

Что лучше: ноутбучный Apple M2 Max на 3.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7900X на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X and Max
Причины выбрать Apple M2 Max
  • На 336.2 ГБ/c (458%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2273 и 1997 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Max
1667
Ryzen 9 7900X +22%
2026
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Max
15056
Ryzen 9 7900X +91%
28716
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Max
н/д
Ryzen 9 7900X
4290
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Max
н/д
Ryzen 9 7900X
51650
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Max
1993
Ryzen 9 7900X +13%
2258
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Max
14873
Ryzen 9 7900X +39%
20651
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Max и AMD Ryzen 9 7900X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 1 июня 2023 29 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (38-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 12
Потоков 8 24
Частота 3.5 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 5.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 12
Количество потоков 12 24
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 47x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 67 млрд 13.1 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет Apple M-Socket AM5
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 170 Вт
Макс. TDP (Boost) - 230 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (38-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1344 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 4864 128
TMUs 304 8
ROPs 152 4
Вычислительные блоки - 2
TGP 70 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M2 Max
13.6 терафлопс
Ryzen 9 7900X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 96 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 7900X
Версия PCI Express - 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

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7. Intel Core i9 13900K или AMD Ryzen 9 7900X
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9. AMD Ryzen 7 7800X3D или Ryzen 9 7900X
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Комментарии

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