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Apple M2 Max против AMD Ryzen 9 7900X3D

Apple M2 Max
VS
AMD Ryzen 9 7900X3D
Apple M2 Max
AMD Ryzen 9 7900X3D

Что лучше: ноутбучный Apple M2 Max на 3.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7900X3D на 4.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X3D and Max
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X3D
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Max
1673
Ryzen 9 7900X3D +23%
2053
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Max
15318
Ryzen 9 7900X3D +83%
28071
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Max
26624
Ryzen 9 7900X3D +95%
51820
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Max
2014
Ryzen 9 7900X3D +9%
2196
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Max
15122
Ryzen 9 7900X3D +30%
19583
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Max и AMD Ryzen 9 7900X3D

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 17 января 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (38-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 12
Потоков 8 24
Частота 3.5 ГГц 4.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 5.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 12
Количество потоков 12 24
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 44x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Пакет

Количество транзисторов 67 млрд 13.1 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет Apple M-Socket AM5
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 120 Вт
Макс. TDP (Boost) - 162 Вт
Критическая температура - 89°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (38-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 4864 128
TMUs 304 8
ROPs 152 4
Вычислительные блоки - 2
TGP 70 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M2 Max
13.6 терафлопс
Ryzen 9 7900X3D
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 96 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 7900X3D
Версия PCI Express - 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

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Конкуренты

1. Core i7 13700K или Ryzen 9 7900X3D
2. Core i9 13900K или Ryzen 9 7900X3D
3. Ryzen 9 7950X3D или Ryzen 9 7900X3D
4. Ryzen 7 7800X3D или Ryzen 9 7900X3D
5. Ryzen 9 7900 или Ryzen 9 7900X3D
6. Core i9 13980HX или M2 Max
7. M1 Max или M2 Max
8. M2 Pro или M2 Max
9. Core i9 13900K или M2 Max
10. Core i7 12700H или M2 Max
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Комментарии

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