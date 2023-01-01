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Apple M2 Pro против AMD Ryzen 5 5500U

Apple M2 Pro
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Apple M2 Pro
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 81% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1108 баллов
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro +42%
1662
Ryzen 5 5500U
1167
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro +110%
14813
Ryzen 5 5500U
7055
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Pro +68%
4106
Ryzen 5 5500U
2448
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Pro +101%
26347
Ryzen 5 5500U
13085
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro +79%
1983
Ryzen 5 5500U
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro +205%
14922
Ryzen 5 5500U
4895
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 17 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 2 (Lucienne)
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 8 12
Частота 3.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 6
Количество потоков 12 12
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 21x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 40 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Сокет Apple M-Socket FP6
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 10-25 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 2432 448
TMUs 152 28
ROPs 76 7
TGP 35 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M2 Pro
6.8 терафлопс
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12

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Комментарии

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