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Apple M2 Pro против AMD Ryzen 5 5600H

Apple M2 Pro
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Apple M2 Pro
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1415 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro +22%
1676
Ryzen 5 5600H
1376
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro +50%
15056
Ryzen 5 5600H
10005
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Pro +39%
4161
Ryzen 5 5600H
2993
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Pro +53%
26491
Ryzen 5 5600H
17285
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro +41%
2013
Ryzen 5 5600H
1425
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro +129%
15059
Ryzen 5 5600H
6567
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 17 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 8 12
Частота 3.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 6
Количество потоков 12 12
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 33x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 40 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Сокет Apple M-Socket FP6
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 35-54 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 2432 448
TMUs 152 28
ROPs 76 7
TGP 35 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M2 Pro
6.8 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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