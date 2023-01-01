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Apple M2 Pro против AMD Ryzen 5 6600H

Apple M2 Pro
VS
AMD Ryzen 5 6600H
Apple M2 Pro
AMD Ryzen 5 6600H

Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 6600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600H and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • На 128 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1983 и 1446 баллов
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro +14%
1661
Ryzen 5 6600H
1452
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro +46%
14898
Ryzen 5 6600H
10212
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Pro
н/д
Ryzen 5 6600H
3207
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Pro
н/д
Ryzen 5 6600H
18723
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro +38%
1975
Ryzen 5 6600H
1436
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro +82%
14531
Ryzen 5 6600H
7980
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и AMD Ryzen 5 6600H

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 1 июня 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon 660M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 8 12
Частота 3.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 6
Количество потоков 12 12
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 33x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 40 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Сокет Apple M-Socket FP7
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 45 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) AMD Radeon 660M
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1344 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 2432 384
TMUs 152 24
ROPs 76 16
Вычислительные блоки - 6
TGP 35 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M2 Pro
6.8 терафлопс
Ryzen 5 6600H
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 6600H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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