Apple M2 Pro против AMD Ryzen 5 7645HX
Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 7645HX с 6-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7645HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
83
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
68
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
81
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Pro
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1983 и 1802 балла
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7645HX
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1661
Ryzen 5 7645HX +7%
1785
Cinebench R23 (многоядерный)
14898
Ryzen 5 7645HX +1%
14994
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro +10%
1975
1801
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro +43%
14531
10195
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|1 июня 2023
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|Zen 4 (Dragon Range)
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|8
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|4.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|5 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|40x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|32МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|40 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|FL1
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|45-75 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Radeon 610M
|Частота GPU
|450 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1344 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|2432
|128
|TMUs
|152
|8
|ROPs
|76
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|35 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|7680x4320 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-5200
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|204.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 5 7645HX
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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