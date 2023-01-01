Главная > Сравнения CPU > M2 Pro vs Ryzen 5 7645HX

Apple M2 Pro против AMD Ryzen 5 7645HX

Apple M2 Pro
VS
AMD Ryzen 5 7645HX
Apple M2 Pro
AMD Ryzen 5 7645HX

Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 7645HX с 6-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7645HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7645HX and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1983 и 1802 балла
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7645HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro
1661
Ryzen 5 7645HX +7%
1785
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro
14898
Ryzen 5 7645HX +1%
14994
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro +10%
1975
Ryzen 5 7645HX
1801
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro +43%
14531
Ryzen 5 7645HX
10195
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и AMD Ryzen 5 7645HX

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 1 июня 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 4 (Dragon Range)
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 8 12
Частота 3.5 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 6
Количество потоков 12 12
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 40x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 40 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет Apple M-Socket FL1
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 45-75 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon 610M
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1344 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 2432 128
TMUs 152 8
ROPs 76 4
Вычислительные блоки - 2
TGP 35 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M2 Pro
6.8 терафлопс
Ryzen 5 7645HX
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 7645HX
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Apple M1 Pro против Apple M2 Pro
2. Apple M2 против Apple M2 Pro
3. Intel Core i9 13900K против Apple M2 Pro
4. AMD Ryzen 9 6900HX против Apple M2 Pro
5. Apple M1 Ultra против Apple M2 Pro
6. AMD Ryzen 9 7945HX против AMD Ryzen 5 7645HX
7. AMD Ryzen 7 7745HX против AMD Ryzen 5 7645HX
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 7645HX или Apple M2 Pro?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры