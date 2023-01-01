Apple M2 Pro против AMD Ryzen 7 5800H
Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 7 5800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
68
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Pro
- Появился на 2 года позже чем соперник
- На 136.53 ГБ/c (200%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1454 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro +17%
1676
1431
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro +22%
15056
12331
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Pro +35%
4161
3071
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Pro +23%
26491
21485
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro +37%
2013
1465
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro +102%
15059
7440
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|17 января 2023
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|Zen 3 (Cezanne)
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Radeon RX Vega 8
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|32x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|32МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|40 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|-
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|2432
|512
|TMUs
|152
|32
|ROPs
|76
|8
|TGP
|35 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|7680x4320 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|204.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 5800H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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