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Apple M2 Pro против AMD Ryzen 7 7735HS

Apple M2 Pro
VS
AMD Ryzen 7 7735HS
Apple M2 Pro
AMD Ryzen 7 7735HS

Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 7 7735HS с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7735HS and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • На 128 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1574 балла
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7735HS
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro +7%
1659
Ryzen 7 7735HS
1557
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro +7%
14826
Ryzen 7 7735HS
13898
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Pro +17%
4114
Ryzen 7 7735HS
3528
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Pro +4%
26418
Ryzen 7 7735HS
25465
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro +27%
1992
Ryzen 7 7735HS
1564
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro +52%
14866
Ryzen 7 7735HS
9793
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и AMD Ryzen 7 7735HS

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 17 января 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 16
Частота 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.75 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 12 16
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 32x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 40 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 35-54 Вт
Сокет Apple M-Socket FP7
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon 680M
Частота GPU 450 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 2432 768
TMUs 152 48
ROPs 76 32
Вычислительные блоки - 12
TGP 35 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M2 Pro
6.8 терафлопс
Ryzen 7 7735HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - LPDDR5-6400 - DDR5-4800
- LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 7735HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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