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Apple M2 Pro против AMD Ryzen 7 7745HX

Apple M2 Pro
VS
AMD Ryzen 7 7745HX
Apple M2 Pro
AMD Ryzen 7 7745HX

Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 7 7745HX с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7745HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7745HX and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7745HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro
1661
Ryzen 7 7745HX +8%
1790
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro
14898
Ryzen 7 7745HX +19%
17779
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro +9%
1975
Ryzen 7 7745HX
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro +20%
14531
Ryzen 7 7745HX
12084
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и AMD Ryzen 7 7745HX

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 1 июня 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 4 (Dragon Range)
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 16
Частота 3.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 12 16
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 36x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 40 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет Apple M-Socket FL1
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 45-75 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon 610M
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1344 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 2432 128
TMUs 152 8
ROPs 76 4
Вычислительные блоки - 2
TGP 35 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M2 Pro
6.8 терафлопс
Ryzen 7 7745HX
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 7745HX
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

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