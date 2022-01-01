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Apple M2 Pro против AMD Ryzen 7 7800X

Apple M2 Pro
VS
AMD Ryzen 7 7800X
Apple M2 Pro
AMD Ryzen 7 7800X

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Apple M2 Pro на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7800X с 10-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7800X and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • На 71% ниже чем у Ryzen 7 7800X пиковое энергопотребление – 30 vs 105 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Разблокированный множитель
  • На 54% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro
1616
Ryzen 7 7800X +23%
1986
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro
14232
Ryzen 7 7800X +59%
22691
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro
1968
Ryzen 7 7800X +7%
2102
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro
14060
Ryzen 7 7800X +16%
16304
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и AMD Ryzen 7 7800X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 1 июня 2023 10 января 2023
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Raphael
Сокет Apple M-Socket AM5
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 12 20
Частота 2.4 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 45x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 40МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 105 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU AMD Radeon Graphics
Boost частота GPU 1398 МГц 2200 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

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Комментарии

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