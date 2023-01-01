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Apple M2 Pro против AMD Ryzen 9 5900HX

Apple M2 Pro
VS
AMD Ryzen 9 5900HX
Apple M2 Pro
AMD Ryzen 9 5900HX

Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HX and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • На 136.53 ГБ/c (200%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1983 и 1524 балла
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro +13%
1661
Ryzen 9 5900HX
1474
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro +17%
14898
Ryzen 9 5900HX
12780
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Pro
н/д
Ryzen 9 5900HX
3182
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Pro
н/д
Ryzen 9 5900HX
22672
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro +30%
1975
Ryzen 9 5900HX
1515
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro +75%
14531
Ryzen 9 5900HX
8290
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и AMD Ryzen 9 5900HX

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 1 июня 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 16
Частота 3.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 12 16
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 33x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 40 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Сокет Apple M-Socket FP6
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 35-54 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1344 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 2432 512
TMUs 152 32
ROPs 76 8
TGP 35 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M2 Pro
6.8 терафлопс
Ryzen 9 5900HX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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