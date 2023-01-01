Главная > Сравнения CPU > M2 Pro vs Ryzen 9 7900X

Apple M2 Pro против AMD Ryzen 9 7900X

Apple M2 Pro
VS
AMD Ryzen 9 7900X
Apple M2 Pro
AMD Ryzen 9 7900X

Что лучше: ноутбучный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7900X на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • На 131.4 ГБ/c (179%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2273 и 1983 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro
1661
Ryzen 9 7900X +22%
2026
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro
14898
Ryzen 9 7900X +93%
28716
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Pro
н/д
Ryzen 9 7900X
4290
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Pro
н/д
Ryzen 9 7900X
51650
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro
1975
Ryzen 9 7900X +14%
2258
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro
14531
Ryzen 9 7900X +42%
20651
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и AMD Ryzen 9 7900X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 1 июня 2023 29 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 12
Потоков 8 24
Частота 3.5 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 5.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 12
Количество потоков 12 24
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 47x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 40 млрд 13.1 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет Apple M-Socket AM5
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 170 Вт
Макс. TDP (Boost) - 230 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1344 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 2432 128
TMUs 152 8
ROPs 76 4
Вычислительные блоки - 2
TGP 35 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M2 Pro
6.8 терафлопс
Ryzen 9 7900X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 7900X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Apple M2 Pro или M1 Max
2. Apple M2 Pro или Apple M1
3. Apple M2 Pro или Intel Core i7 13700K
4. Apple M2 Pro или M2 Max
5. Apple M2 Pro или Intel Core i9 12900HK
6. AMD Ryzen 9 7900X или Ryzen 9 5900X
7. AMD Ryzen 9 7900X или Intel Core i7 13700K
8. AMD Ryzen 9 7900X или Intel Core i5 13600K
9. AMD Ryzen 9 7900X или Ryzen 9 7900
10. AMD Ryzen 9 7900X или Ryzen 9 7900X3D
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 7900X или Apple M2 Pro?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры