Apple M2 Pro против AMD Ryzen 9 7900X3D
Что лучше: ноутбучный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7900X3D на 4.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
68
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Pro
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X3D
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1676
Ryzen 9 7900X3D +22%
2053
Cinebench R23 (многоядерный)
15056
Ryzen 9 7900X3D +86%
28071
Passmark CPU (одноядерный)
4161
4178
Passmark CPU (многоядерный)
26491
Ryzen 9 7900X3D +96%
51820
Geekbench 5 (одноядерный)
2013
Ryzen 9 7900X3D +9%
2196
Geekbench 5 (многоядерный)
15059
Ryzen 9 7900X3D +30%
19583
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|17 января 2023
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|8
|12
|Потоков
|8
|24
|Частота
|3.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|5.6 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|12
|24
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|44x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|32МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|-
Пакет
|Количество транзисторов
|40 млрд
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|120 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|162 Вт
|Критическая температура
|-
|89°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|450 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|2432
|128
|TMUs
|152
|8
|ROPs
|76
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|35 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|7680x4320 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-5200
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|204.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 7900X3D
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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