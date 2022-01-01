Главная > Сравнения CPU > M2 Pro vs M1 Ultra

Apple M2 Pro против M1 Ultra

Apple M2 Pro
VS
Apple M1 Ultra
Apple M2 Pro
Apple M1 Ultra

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Apple M2 Pro на 2.4 ГГц или десктопный M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Ultra and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • На 50% ниже чем у M1 Ultra пиковое энергопотребление – 30 vs 60 Ватт
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1963 и 1772 балла
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • Поддерживает до 128 ГБ LPDDR5-6400
  • На 595.2 ГБ/c (291%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 8 физических ядер больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro +7%
1616
M1 Ultra
1511
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro
14232
M1 Ultra +68%
23883
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Pro
н/д
M1 Ultra
3905
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Pro
н/д
M1 Ultra
41018
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro +10%
1968
M1 Ultra
1783
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro
14060
M1 Ultra +70%
23862
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и M1 Ultra

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 1 июня 2023 8 марта 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Номер модели - APL1106/APL1W06
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU Apple M1 Ultra GPU (64-core)

Производительность

Количество ядер 12 20
Количество потоков 12 20
Частота 2.4 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 48МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 114 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 60 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки - 8192
TMUs - 512
ROPs - 256
TGP - 120 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M2 Pro
н/д
M1 Ultra
20.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 16
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 800 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. M1 Pro и M2 Pro
2. Ryzen 7 6800H и M2 Pro
3. Ryzen 9 6900HX и M2 Pro
4. Core i9 12900H и M2 Pro
5. Core i5 12600H и M2 Pro
6. Core i7 12700H и M1 Ultra
7. Core i7 12700K и M1 Ultra
8. Core i7 13700K и M1 Ultra
9. Ryzen 9 7950X и M1 Ultra

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Ultra или M2 Pro?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры