Apple M2 Ultra против AMD Ryzen 7 5800X
Что лучше: 24-ядерный Apple M2 Ultra на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
83
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
90
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
88
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Ultra
- На 752.32 ГБ/c (1578%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 16 физических ядер больше
- Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1972 и 1626 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 Max GPU (76-core)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Ultra +6%
1681
1589
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Ultra +79%
27180
15192
Passmark CPU (одноядерный)
3438
Passmark CPU (многоядерный)
27914
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Ultra +21%
1963
1619
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Ultra +163%
27743
10538
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|5 мая 2023
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|Zen 3 (Vermeer)
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (76-core)
|Нет
Процессор
|Ядер
|16
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|38x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|64МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|134 млрд
|4.15 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|105 Вт
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM4
|Критическая температура
|-
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (76-core)
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|- LPDDR5-6400
|- DDR4-3200
|Макс. размер
|192 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|16
|2
|Макс. пропускная способность
|800 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X
|Версия PCI Express
|-
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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