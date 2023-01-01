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Apple M2 Ultra против AMD Ryzen 7 5800X3D

Apple M2 Ultra
VS
AMD Ryzen 7 5800X3D
Apple M2 Ultra
AMD Ryzen 7 5800X3D

Что лучше: 24-ядерный Apple M2 Ultra на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X3D and Ultra
Причины выбрать Apple M2 Ultra
  • На 752.32 ГБ/c (1578%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1972 и 1633 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 Max GPU (76-core)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Ultra +16%
1681
Ryzen 7 5800X3D
1445
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Ultra +84%
27180
Ryzen 7 5800X3D
14737
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Ultra +21%
1963
Ryzen 7 5800X3D
1625
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Ultra +140%
27743
Ryzen 7 5800X3D
11545
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Ultra и AMD Ryzen 7 5800X3D

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 5 мая 2023 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 3 (Vermeer)
Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (76-core) Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 16
Частота 3.5 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 8
Количество потоков 24 16
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 34x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 64МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 134 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 105 Вт
Сокет Apple M-Socket AM4
Критическая температура - 90°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (76-core) -

Поддержка памяти

Тип памяти - LPDDR5-6400 - DDR4-3200
- DDR4-2933
- DDR4-2667
Макс. размер 192 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 16 2
Макс. пропускная способность 800 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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