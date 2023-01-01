Apple M2 Ultra против AMD Ryzen 7 7700X
Что лучше: 24-ядерный Apple M2 Ultra на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
83
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
90
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
88
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Ultra
- На 726.6 ГБ/c (990%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 16 физических ядер больше
- Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
- Разблокированный множитель
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2218 и 1972 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1681
Ryzen 7 7700X +17%
1971
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Ultra +43%
27180
19053
Passmark CPU (одноядерный)
4244
Passmark CPU (многоядерный)
36131
Geekbench 5 (одноядерный)
1963
Ryzen 7 7700X +12%
2197
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Ultra +97%
27743
14080
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|5 мая 2023
|29 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (76-core)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|16
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|5.4 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|45x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|64МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|134 млрд
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|105 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|142 Вт
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM5
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (76-core)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|-
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|128
|TMUs
|-
|8
|ROPs
|-
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|- LPDDR5-6400
|- DDR5-5200
|Макс. размер
|192 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|16
|2
|Макс. пропускная способность
|800 ГБ/c
|73.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 7700X
|Версия PCI Express
|-
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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