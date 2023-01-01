Apple M2 Ultra против AMD Ryzen 7 7800X3D
Что лучше: 24-ядерный Apple M2 Ultra на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 7 7800X3D с 8-ядрами на 4.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
83
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
90
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
88
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Ultra
- Имеет на 16 физических ядер больше
- Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1681
Ryzen 7 7800X3D +6%
1775
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Ultra +50%
27180
18106
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Ultra +1%
1963
1937
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Ultra +104%
27743
13619
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|5 мая 2023
|4 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (76-core)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|16
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|5 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|42x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|64МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|-
Пакет
|Количество транзисторов
|134 млрд
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|120 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|162 Вт
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM5
|Критическая температура
|-
|89°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (76-core)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|-
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|128
|TMUs
|-
|8
|ROPs
|-
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|- LPDDR5-6400
|- DDR5-5200
|Макс. размер
|192 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|16
|2
|Макс. пропускная способность
|800 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 7800X3D
|Версия PCI Express
|-
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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