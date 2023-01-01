Apple M2 Ultra против AMD Ryzen 9 7945HX
Что лучше: 24-ядерный Apple M2 Ultra на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 9 7945HX с 16-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
90
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
88
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Ultra
- Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400
- Имеет на 8 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7945HX
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1698
Ryzen 9 7945HX +16%
1968
Cinebench R23 (многоядерный)
27348
Ryzen 9 7945HX +26%
34467
Geekbench 5 (одноядерный)
1986
Ryzen 9 7945HX +7%
2116
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Ultra +43%
28016
19653
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|5 мая 2023
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|Zen 4 (Dragon Range)
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (76-core)
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|16
|16
|Потоков
|16
|32
|Частота
|3.5 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|5.4 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|16
|Количество потоков
|24
|32
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|25x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|64МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|134 млрд
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|55-75 Вт
|Сокет
|Apple M-Socket
|FL1
|Критическая температура
|-
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (76-core)
|Radeon 610M
|Частота GPU
|-
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|128
|TMUs
|-
|8
|ROPs
|-
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|- LPDDR5-6400
|- DDR5-5200
|Макс. размер
|192 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|16
|2
|Макс. пропускная способность
|800 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 7945HX
|Версия PCI Express
|-
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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