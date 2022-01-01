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Apple M2 против AMD Ryzen 5 5600U

Apple M2
VS
AMD Ryzen 5 5600U
Apple M2
AMD Ryzen 5 5600U

Что лучше: 8-ядерный Apple M2 на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 5600U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600U and M2
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 40% ниже чем у Ryzen 5 5600U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1948 и 1396 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +19%
1627
Ryzen 5 5600U
1371
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2 +13%
8551
Ryzen 5 5600U
7542
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2
н/д
Ryzen 5 5600U
2929
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
н/д
Ryzen 5 5600U
15217
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +39%
1945
Ryzen 5 5600U
1395
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +63%
8914
Ryzen 5 5600U
5476
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 5 5600U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Cezanne
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 23x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon RX Vega 7
Частота GPU 500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 1024 448
TMUs 64 28
ROPs 32 7
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 5 5600U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 24 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 5600U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12

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Комментарии

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