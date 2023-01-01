Apple M2 против AMD Ryzen 5 5625U
Что лучше: 8-ядерный Apple M2 на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
80
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
68
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1422 балла
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +15%
1565
1359
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2 +7%
8588
8057
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2 +38%
3986
2884
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2 +3%
15208
14780
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +35%
1910
1412
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +52%
8927
5864
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|6 июня 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|-
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Radeon Vega 7
Процессор
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|4
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.3 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|23x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|16МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|20 млрд
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|AMD Radeon Vega 7
|Частота GPU
|500 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|448
|TMUs
|64
|28
|ROPs
|32
|7
|Вычислительные блоки
|128
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|24 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|102.4 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 5 5625U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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