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Apple M2 против AMD Ryzen 5 5625U

Apple M2
VS
AMD Ryzen 5 5625U
Apple M2
AMD Ryzen 5 5625U

Что лучше: 8-ядерный Apple M2 на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5625U and M2
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1422 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +15%
1565
Ryzen 5 5625U
1359
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2 +7%
8588
Ryzen 5 5625U
8057
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2 +38%
3986
Ryzen 5 5625U
2884
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2 +3%
15208
Ryzen 5 5625U
14780
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +35%
1910
Ryzen 5 5625U
1412
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +52%
8927
Ryzen 5 5625U
5864
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 5 5625U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 -
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 4 12
Частота 3.5 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 23x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 20 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Сокет Apple M-Socket FP6
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU AMD Radeon Vega 7
Частота GPU 500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 1024 448
TMUs 64 28
ROPs 32 7
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 5 5625U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 24 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 5625U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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