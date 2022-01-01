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Apple M2 против AMD Ryzen 5 6600H

Apple M2
VS
AMD Ryzen 5 6600H
Apple M2
AMD Ryzen 5 6600H

Что лучше: 8-ядерный Apple M2 на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 6600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600H and M2
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 67% ниже чем у Ryzen 5 6600H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1937 и 1472 балла
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600H
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 32% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2
1565
Ryzen 5 6600H
н/д
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2
8738
Ryzen 5 6600H
н/д
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2
4115
Ryzen 5 6600H
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
14800
Ryzen 5 6600H
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +32%
1936
Ryzen 5 6600H
1467
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +11%
8901
Ryzen 5 6600H
7994
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 5 6600H

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Rembrandt
Сокет Apple M-Socket FP7
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 33x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU AMD Radeon 660M
Частота GPU 500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 1024 384
TMUs 64 24
ROPs 32 16
Вычислительные блоки 128 6
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 5 6600H
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 24 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 6600H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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