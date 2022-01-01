Apple M2 против AMD Ryzen 5 6600U
Что лучше: 8-ядерный Apple M2 на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 5 6600U с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
93
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
76
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- На 46% ниже чем у Ryzen 5 6600U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 25.6 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1483 балла
- Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- На 29% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +6%
1572
1490
Cinebench R23 (многоядерный)
8601
Ryzen 5 6600U +14%
9800
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2 +29%
4113
3186
Passmark CPU (многоядерный)
14861
Ryzen 5 6600U +16%
17236
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +30%
1911
1474
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +18%
8882
7528
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|6 июня 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Rembrandt
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP7
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Radeon 660M
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.4 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|29x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|16МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|20 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15-28 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|AMD Radeon 660M
|Частота GPU
|500 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|384
|TMUs
|64
|24
|ROPs
|32
|16
|Вычислительные блоки
|128
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|24 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|102.4 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 5 6600U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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