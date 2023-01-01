Apple M2 против AMD Ryzen 5 7520U
Что лучше: 8-ядерный Apple M2 на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 7520U с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
80
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
94
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
68
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
64
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 81% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1063 балла
- Поддерживает до 24 ГБ LPDDR5-6400
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +41%
1570
1111
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2 +90%
8636
4544
Passmark CPU (одноядерный)
3991
Passmark CPU (многоядерный)
15317
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +81%
1907
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +123%
8893
3979
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|6 июня 2022
|22 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|Zen 2 (Mendocino)
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|4
|8
|Частота
|3.5 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.3 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|28x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|16МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|20 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Сокет
|Apple M-Socket
|FT6
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Radeon 610M
|Частота GPU
|500 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|128
|TMUs
|64
|8
|ROPs
|32
|4
|Вычислительные блоки
|128
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|- LPDDR5-6400
|- LPDDR5-5500
|Макс. размер
|24 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|102.4 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 5 7520U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|4
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1