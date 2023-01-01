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Apple M2 против AMD Ryzen 5 7520U

Apple M2
VS
AMD Ryzen 5 7520U
Apple M2
AMD Ryzen 5 7520U

Что лучше: 8-ядерный Apple M2 на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 7520U с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7520U and M2
Причины выбрать Apple M2
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 81% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1063 балла
  • Поддерживает до 24 ГБ LPDDR5-6400
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +41%
1570
Ryzen 5 7520U
1111
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2 +90%
8636
Ryzen 5 7520U
4544
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2
3991
Ryzen 5 7520U
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
15317
Ryzen 5 7520U
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +81%
1907
Ryzen 5 7520U
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +123%
8893
Ryzen 5 7520U
3979
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 5 7520U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 22 сентября 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 2 (Mendocino)
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 8
Частота 3.5 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 4
Количество потоков 8 8
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 28x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 20 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Сокет Apple M-Socket FT6
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon 610M
Частота GPU 500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 1024 128
TMUs 64 8
ROPs 32 4
Вычислительные блоки 128 2
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 5 7520U
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - LPDDR5-6400 - LPDDR5-5500
Макс. размер 24 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 7520U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 4

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Комментарии

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