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Apple M2 против AMD Ryzen 5 7600X

Apple M2
VS
AMD Ryzen 5 7600X
Apple M2
AMD Ryzen 5 7600X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M2 на 3.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600X and M2
Причины выбрать Apple M2
  • На 32.4 ГБ/c (46%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2145 и 1925 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2
1565
Ryzen 5 7600X +23%
1932
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2
8588
Ryzen 5 7600X +76%
15099
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2
3986
Ryzen 5 7600X +5%
4188
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
15208
Ryzen 5 7600X +89%
28673
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2
1910
Ryzen 5 7600X +11%
2125
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2
8927
Ryzen 5 7600X +28%
11425
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 29 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 4 12
Частота 3.5 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 5.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 47x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 20 млрд 6.57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет Apple M-Socket AM5
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 105 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 1024 128
TMUs 64 8
ROPs 32 4
Вычислительные блоки 128 2
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 5 7600X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 24 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c 70 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 7600X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

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Комментарии

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