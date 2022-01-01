Apple M2 против AMD Ryzen 7 4700U
Что лучше: Apple M2 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или AMD Ryzen 7 4700U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
92
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
51
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
100
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
78
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- На 40% ниже чем у Ryzen 7 4700U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
- На 72% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1948 и 1132 балла
- На 34.13 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
- На 21% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +34%
1627
1217
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2 +17%
8551
7328
Passmark CPU (одноядерный)
2547
Passmark CPU (многоядерный)
13588
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +73%
1945
1125
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +82%
8914
4901
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|6 июня 2022
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Zen 2
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP6
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|20x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|16МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|20 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|-
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Radeon Vega 7
|Частота GPU
|500 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1456 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|448
|TMUs
|64
|28
|ROPs
|32
|7
|Вычислительные блоки
|128
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|24 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|102.4 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 4700U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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