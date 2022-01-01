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Apple M2 против AMD Ryzen 7 4700U

Apple M2
VS
AMD Ryzen 7 4700U
Apple M2
AMD Ryzen 7 4700U

Что лучше: Apple M2 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или AMD Ryzen 7 4700U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4700U and M2
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 40% ниже чем у Ryzen 7 4700U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • На 72% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1948 и 1132 балла
  • На 34.13 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +34%
1627
Ryzen 7 4700U
1217
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2 +17%
8551
Ryzen 7 4700U
7328
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2
н/д
Ryzen 7 4700U
2547
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
н/д
Ryzen 7 4700U
13588
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +73%
1945
Ryzen 7 4700U
1125
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +82%
8914
Ryzen 7 4700U
4901
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 7 4700U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen 2
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 8
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 20x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon Vega 7
Частота GPU 500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 1024 448
TMUs 64 28
ROPs 32 7
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 7 4700U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 24 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 4700U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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