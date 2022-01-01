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Apple M2 против AMD Ryzen 7 4800H

Apple M2
VS
AMD Ryzen 7 4800H
Apple M2
AMD Ryzen 7 4800H

Что лучше: Apple M2 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или AMD Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800H and M2
Причины выбрать Apple M2
  • На 72% ниже чем у Ryzen 7 4800H пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
  • На 34.13 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +38%
1720
Ryzen 7 4800H
1243
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2
8674
Ryzen 7 4800H +28%
11091
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2
н/д
Ryzen 7 4800H
2611
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
н/д
Ryzen 7 4800H
18832
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2
н/д
Ryzen 7 4800H
1195
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +48%
10577
Ryzen 7 4800H
7127
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 7 4800H

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen 2
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.0 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 29x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35-54 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon Vega 7
Частота GPU 500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 1024 448
TMUs 64 28
ROPs 32 7
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 7 4800H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 24 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 4800H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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