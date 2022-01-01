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Apple M2 против AMD Ryzen 7 5700G

Apple M2
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Apple M2
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: ноутбучный Apple M2 на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and M2
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • На 77% ниже чем у Ryzen 7 5700G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1937 и 1484 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • На 35% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +5%
1565
Ryzen 7 5700G
1496
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2
8738
Ryzen 7 5700G +60%
13986
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2 +26%
4115
Ryzen 7 5700G
3255
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
14800
Ryzen 7 5700G +66%
24505
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +32%
1936
Ryzen 7 5700G
1472
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2
8901
Ryzen 7 5700G +5%
9373
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 13 апреля 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Cezanne
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.0 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 38x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45-65 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon RX Vega 8
Частота GPU 500 МГц -
Boost частота GPU 1456 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 1024 512
TMUs 64 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 7 5700G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 24 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 24

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Комментарии

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