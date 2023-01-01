Apple M2 против AMD Ryzen 7 5700X
Что лучше: ноутбучный Apple M2 на 3.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5700X на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
80
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
97
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
68
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2
- На 51.2 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1628 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 GPU
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +5%
1572
1497
Cinebench R23 (многоядерный)
8593
Ryzen 7 5700X +63%
14034
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2 +18%
3992
3371
Passmark CPU (многоядерный)
15309
Ryzen 7 5700X +75%
26731
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +19%
1924
1614
Geekbench 5 (многоядерный)
8923
Ryzen 7 5700X +6%
9444
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|6 июня 2022
|15 марта 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|Zen 3 (Vermeer)
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Нет
Процессор
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|4
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.6 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|34x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|16МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|20 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|-
|Частота GPU
|500 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|1024
|-
|TMUs
|64
|-
|ROPs
|32
|-
|Вычислительные блоки
|128
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200
|Макс. размер
|24 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|102.4 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 5700X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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