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Apple M2 против AMD Ryzen 7 5800U

Apple M2
VS
AMD Ryzen 7 5800U
Apple M2
AMD Ryzen 7 5800U

Что лучше: Apple M2 на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или AMD Ryzen 7 5800U на 1.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800U and M2
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 40% ниже чем у Ryzen 7 5800U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1436 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800U
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +11%
1572
Ryzen 7 5800U
1420
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2 +6%
8601
Ryzen 7 5800U
8116
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2 +34%
4113
Ryzen 7 5800U
3071
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
14861
Ryzen 7 5800U +26%
18687
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +34%
1911
Ryzen 7 5800U
1428
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +38%
8882
Ryzen 7 5800U
6425
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 7 5800U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Cezanne
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.4 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 19x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon RX Vega 8
Частота GPU 500 МГц -
Boost частота GPU 1398 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 1024 512
TMUs 64 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 7 5800U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 24 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 5800U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12

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Комментарии

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