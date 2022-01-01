Apple M2 против AMD Ryzen 7 6800HS
Что лучше: ноутбучный Apple M2 на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 6800HS на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
93
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
76
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2
- На 57% ниже чем у Ryzen 7 6800HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- На 25.6 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1504 балла
- Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800HS
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- На 34% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +5%
1572
1504
Cinebench R23 (многоядерный)
8601
Ryzen 7 6800HS +47%
12670
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2 +33%
4113
3101
Passmark CPU (многоядерный)
14861
Ryzen 7 6800HS +52%
22543
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +27%
1911
1500
Geekbench 5 (многоядерный)
8882
8879
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|6 июня 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Rembrandt
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP7
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|32x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|16МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|20 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|500 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|768
|TMUs
|64
|48
|ROPs
|32
|32
|Вычислительные блоки
|128
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|24 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|102.4 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 6800HS
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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