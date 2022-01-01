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Apple M2 против AMD Ryzen 7 6800HS

Apple M2
VS
AMD Ryzen 7 6800HS
Apple M2
AMD Ryzen 7 6800HS

Что лучше: ноутбучный Apple M2 на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 6800HS на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800HS and M2
Причины выбрать Apple M2
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 6800HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 25.6 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1504 балла
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800HS
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 34% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +5%
1572
Ryzen 7 6800HS
1504
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2
8601
Ryzen 7 6800HS +47%
12670
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2 +33%
4113
Ryzen 7 6800HS
3101
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
14861
Ryzen 7 6800HS +52%
22543
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +27%
1911
Ryzen 7 6800HS
1500
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 7 6800HS

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Rembrandt
Сокет Apple M-Socket FP7
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.4 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 32x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU AMD Radeon 680M
Частота GPU 500 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 1024 768
TMUs 64 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 128 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 7 6800HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 24 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 6800HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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