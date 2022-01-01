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Apple M2 против AMD Ryzen 7 6800U​

Apple M2
VS
AMD Ryzen 7 6800U​
Apple M2
AMD Ryzen 7 6800U​

Что лучше: Apple M2 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или AMD Ryzen 7 6800U​ на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800U​ and M2
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 46% ниже чем у Ryzen 7 6800U​ пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1937 и 1514 баллов
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800U​
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +6%
1565
Ryzen 7 6800U​
1471
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2
8738
Ryzen 7 6800U​ +18%
10272
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2 +23%
4115
Ryzen 7 6800U​
3341
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
14800
Ryzen 7 6800U​ +40%
20715
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +28%
1936
Ryzen 7 6800U​
1512
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +17%
8901
Ryzen 7 6800U​
7602
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 7 6800U​

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Rembrandt
Сокет Apple M-Socket FP7
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.0 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 27x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15-28 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU AMD Radeon 680M
Частота GPU 500 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 1024 768
TMUs 64 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 128 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 7 6800U​
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 24 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 6800U​
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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