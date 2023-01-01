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Apple M2 против AMD Ryzen 7 7735HS

Apple M2
VS
AMD Ryzen 7 7735HS
Apple M2
AMD Ryzen 7 7735HS

Что лучше: Apple M2 на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 7 7735HS на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7735HS and M2
Причины выбрать Apple M2
  • На 25.6 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1574 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7735HS
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +1%
1584
Ryzen 7 7735HS
1568
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2
8693
Ryzen 7 7735HS +62%
14083
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2 +14%
4036
Ryzen 7 7735HS
3541
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
15426
Ryzen 7 7735HS +67%
25694
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +23%
1942
Ryzen 7 7735HS
1584
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2
9012
Ryzen 7 7735HS +9%
9863
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 7 7735HS

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 4 16
Частота 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.75 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 32x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 20 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35-54 Вт
Сокет Apple M-Socket FP7
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon 680M
Частота GPU 500 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 1024 768
TMUs 64 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 128 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 7 7735HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - LPDDR5-6400 - DDR5-4800
- LPDDR5-6400
Макс. размер 24 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 7735HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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