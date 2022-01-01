Главная > Сравнения CPU > Apple M2 vs Ryzen 7 Pro 5850U

Apple M2 против AMD Ryzen 7 Pro 5850U

Apple M2
VS
AMD Ryzen 7 Pro 5850U
Apple M2
AMD Ryzen 7 Pro 5850U

Что лучше: Apple M2 на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или AMD Ryzen 7 Pro 5850U на 1.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5850U and M2
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 34.1 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1437 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 5850U
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +12%
1570
Ryzen 7 Pro 5850U
1403
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2
8593
Ryzen 7 Pro 5850U +1%
8646
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2 +34%
4078
Ryzen 7 Pro 5850U
3054
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
14851
Ryzen 7 Pro 5850U +17%
17416
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +34%
1922
Ryzen 7 Pro 5850U
1434
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +42%
8877
Ryzen 7 Pro 5850U
6244
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 7 Pro 5850U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 16 марта 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Cezanne U
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.4 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 19x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon RX Vega 8
Частота GPU 500 МГц -
Boost частота GPU 1398 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 1024 512
TMUs 64 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 7 Pro 5850U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 24 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c 68.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 Pro 5850U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Apple M2 и M1 Max
2. Apple M2 и Apple M1
3. Apple M2 и Ryzen 9 6980HS
4. Apple M2 и Core i9 12900HX
5. Ryzen 7 Pro 5850U и Core i5 1135G7
6. Ryzen 7 Pro 5850U и Apple M1
7. Ryzen 7 Pro 5850U и Ryzen 7 5800U
8. Ryzen 7 Pro 5850U и Core i7 1260P

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 Pro 5850U или Apple M2?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры