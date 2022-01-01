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Apple M2 против AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Apple M2
VS
AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Apple M2
AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Что лучше: Apple M2 на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или AMD Ryzen 7 Pro 6850U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6850U and M2
Причины выбрать Apple M2
  • На 46% ниже чем у Ryzen 7 Pro 6850U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1530 баллов
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 6850U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 34% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +2%
1570
Ryzen 7 Pro 6850U
1532
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2
8593
Ryzen 7 Pro 6850U +16%
9941
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2 +20%
4078
Ryzen 7 Pro 6850U
3400
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
14851
Ryzen 7 Pro 6850U +60%
23791
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +27%
1922
Ryzen 7 Pro 6850U
1517
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +18%
8877
Ryzen 7 Pro 6850U
7509
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 20 апреля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Rembrandt
Сокет Apple M-Socket FP7
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.4 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 27x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15-28 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU AMD Radeon 680M
Частота GPU 500 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 1024 768
TMUs 64 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 128 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 7 Pro 6850U
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 24 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Конкуренты

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5. Ryzen 7 6800U​ и Ryzen 7 Pro 6850U
6. Core i7 1260P и Ryzen 7 Pro 6850U

Комментарии

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