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Apple M2 против AMD Ryzen 9 5900HS

Apple M2
VS
AMD Ryzen 9 5900HS
Apple M2
AMD Ryzen 9 5900HS

Что лучше: Apple M2 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или AMD Ryzen 9 5900HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HS and M2
Причины выбрать Apple M2
  • На 57% ниже чем у Ryzen 9 5900HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HS
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 35% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +17%
1720
Ryzen 9 5900HS
1466
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2
8674
Ryzen 9 5900HS +46%
12645
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
н/д
Ryzen 9 5900HS
22090
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +42%
10577
Ryzen 9 5900HS
7431
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 9 5900HS

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Cezanne
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.0 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 30x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon RX Vega 8
Частота GPU 500 МГц -
Boost частота GPU 1456 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 1024 512
TMUs 64 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 9 5900HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 24 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 5900HS
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12

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Комментарии

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