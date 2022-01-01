Apple M2 против AMD Ryzen 9 6980HS
Что лучше: Apple M2 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или AMD Ryzen 9 6980HS на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
91
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
57
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
100
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
80
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2
- На 57% ниже чем у Ryzen 9 6980HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6980HS
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 47% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +4%
1720
1661
Cinebench R23 (многоядерный)
8674
Ryzen 9 6980HS +70%
14712
Geekbench 5 (многоядерный)
10577
н/д
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|6 июня 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Rembrandt
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP7
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|2.0 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|33x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|16МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|20 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|500 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1456 МГц
|2400 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|768
|TMUs
|64
|48
|ROPs
|32
|32
|Вычислительные блоки
|128
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|24 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|102.4 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 6980HS
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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