Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M2 на 3.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7900X3D с 12-ядрами на 4.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.