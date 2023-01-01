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Apple M2 против AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Apple M2
VS
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Apple M2
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M2 на 3.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX с 16-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3955WX and M2
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1301 балл
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 GPU
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 8 физических ядер больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 14 июля 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 -
Интегрированная графика Apple M2 GPU Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 16
Потоков 4 32
Частота 3.5 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 16
Количество потоков 8 32
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 39x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 20 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Сокет Apple M-Socket sWRX8
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 280 Вт
Критическая температура - 90°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU -
Частота GPU 500 МГц -
Boost частота GPU 1398 МГц -
Шейдерные блоки 1024 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen Threadripper Pro 3955WX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 24 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 128

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