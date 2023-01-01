Apple M2 против AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M2 на 3.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX с 16-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1301 балл
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 GPU
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 8 физических ядер больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1565
Cinebench R23 (многоядерный)
8588
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2 +48%
3986
Passmark CPU (многоядерный)
15208
40265
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +47%
1910
Geekbench 5 (многоядерный)
8927
14952
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|6 июня 2022
|14 июля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|-
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Нет
Процессор
|Ядер
|4
|16
|Потоков
|4
|32
|Частота
|3.5 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.3 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|8
|16
|Количество потоков
|8
|32
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|39x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|16МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|20 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|sWRX8
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|-
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|-
|Частота GPU
|500 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|1024
|-
|TMUs
|64
|-
|ROPs
|32
|-
|Вычислительные блоки
|128
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200
|Макс. размер
|24 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|102.4 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|128
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