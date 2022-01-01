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Apple M2 против M1 Ultra

Apple M2
VS
Apple M1 Ultra
Apple M2
Apple M1 Ultra

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M2 на 2.4 ГГц или десктопный M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Ultra and M2
Причины выбрать Apple M2
  • На 75% ниже чем у M1 Ultra пиковое энергопотребление – 15 vs 60 Ватт
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • На 697.6 ГБ/c (681%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 128 ГБ LPDDR5-6400
  • Имеет на 12 физических ядер больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +4%
1585
M1 Ultra
1523
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2
8753
M1 Ultra +174%
24013
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2 +4%
4038
M1 Ultra
3886
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
15410
M1 Ultra +168%
41263
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +9%
1944
M1 Ultra
1778
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2
9028
M1 Ultra +164%
23833
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и M1 Ultra

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 6 июня 2022 8 марта 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Номер модели - APL1106/APL1W06
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M2 GPU Apple M1 Ultra GPU (64-core)

Производительность

Количество ядер 8 20
Количество потоков 8 20
Частота 2.4 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 48МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд 114 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 60 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Частота GPU 500 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 1024 8192
TMUs 64 512
ROPs 32 256
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт 120 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
M1 Ultra
20.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR5-6400
Макс. размер 24 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 16
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c 800 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0 -

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Комментарии

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