Apple M2 против M1 Ultra
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M2 на 2.4 ГГц или десктопный M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2
- На 75% ниже чем у M1 Ultra пиковое энергопотребление – 15 vs 60 Ватт
- На 9% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Ultra
- На 697.6 ГБ/c (681%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддерживает до 128 ГБ LPDDR5-6400
- Имеет на 12 физических ядер больше
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|Apple
|Дата выхода
|6 июня 2022
|8 марта 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|ARMv8
|Номер модели
|-
|APL1106/APL1W06
|Сокет
|Apple M-Socket
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Производительность
|Количество ядер
|8
|20
|Количество потоков
|8
|20
|Частота
|2.4 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|16МБ (общий)
|48МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|20 млрд
|114 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|60 Вт
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Частота GPU
|500 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|8192
|TMUs
|64
|512
|ROPs
|32
|256
|Вычислительные блоки
|128
|-
|TGP
|15 Вт
|120 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|24 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|16
|Макс. пропускная способность
|102.4 ГБ/c
|800 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|4.0
|-
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