Intel Celeron 4205U против AMD Ryzen 3 3200U
Что лучше: Intel Celeron 4205U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron 4205U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
289
Cinebench R20 (многоядерный)
580
Passmark CPU (одноядерный)
993
Ryzen 3 3200U +88%
1865
Passmark CPU (многоядерный)
1232
Ryzen 3 3200U +232%
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
438
Ryzen 3 3200U +64%
719
Geekbench 5 (многоядерный)
844
Ryzen 3 3200U +80%
1520
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2019
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Zen+
|Номер модели
|4205U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|2
|4
|Частота
|1.8 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.5 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron 4205U
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Celeron 4205U и Core i3 7020U
- Intel Celeron 4205U и Pentium Gold 5405U
- Intel Celeron 4205U и Pentium Gold 4417U
- Intel Celeron 4205U и Celeron N4000
- AMD Ryzen 3 3200U и Intel Core i7 1065G7
- AMD Ryzen 3 3200U и Ryzen 5 4500U
- AMD Ryzen 3 3200U и Intel Core i5 1035G1
- AMD Ryzen 3 3200U и Ryzen 3 4300U
- AMD Ryzen 3 3200U и Intel Core i3 10110U