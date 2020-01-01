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Intel Celeron 5205U против Celeron 4205U

Intel Celeron 5205U
Intel Celeron 5205U
VS
Intel Celeron 4205U
Intel Celeron 4205U

Что лучше: Intel Celeron 5205U на 1.9 ГГц или Celeron 4205U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4205U and 5205U
Причины выбрать Intel Celeron 5205U
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron 5205U +17%
1447
Celeron 4205U
1232
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron 5205U и Celeron 4205U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 октября 2019 1 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Whiskey Lake
Номер модели 5205U 4205U
Сокет BGA-1528 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 1.9 ГГц 1.8 ГГц
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2133, LPDDR3-1866
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron 5205U Сайт Intel Celeron 4205U
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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