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Intel Celeron 6305 против AMD Ryzen 3 3250U

Intel Celeron 6305
VS
AMD Ryzen 3 3250U
Intel Celeron 6305
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: Intel Celeron 6305 на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 3250U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and 6305
Причины выбрать Intel Celeron 6305
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 40% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 740 и 625 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron 6305
1239
Ryzen 3 3250U +50%
1863
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron 6305
2227
Ryzen 3 3250U +80%
4002
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron 6305
1158
Ryzen 3 3250U +36%
1575
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron 6305 и AMD Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Zen+
Номер модели 6305 -
Сокет BGA-1449 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 EUs Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 4
Частота 1.8 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.94 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Radeon RX Vega 3
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 384 192
TMUs 24 12
ROPs 12 8
Вычислительные блоки 48 3
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Celeron 6305
0.84 терафлопс
Ryzen 3 3250U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron 6305 Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 8

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Конкуренты

1. Intel Core i3 1005G1 и Celeron 6305
2. Intel Celeron N4120 и Celeron 6305
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4. AMD Ryzen 5 5500U и Ryzen 3 3250U
5. Intel Core i3 10110U и AMD Ryzen 3 3250U
6. Intel Pentium Gold 7505 и AMD Ryzen 3 3250U

Комментарии

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