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Intel Celeron 6305 против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Celeron 6305
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Celeron 6305
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 2-ядерный Intel Celeron 6305 на 1.8 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 6305
Причины выбрать Intel Celeron 6305
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 40% ниже чем у Ryzen 5 5500U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 75% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1094 и 625 баллов
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron 6305
1239
Ryzen 5 5500U +99%
2463
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron 6305
2227
Ryzen 5 5500U +496%
13279
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron 6305
626
Ryzen 5 5500U +76%
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron 6305
1158
Ryzen 5 5500U +323%
4895
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron 6305 и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Lucienne
Номер модели 6305 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 EUs Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 2 6
Количество потоков 2 12
Частота 1.8 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 384 448
TMUs 24 28
ROPs 12 7
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Celeron 6305
0.84 терафлопс
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron 6305 Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12

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Конкуренты

1. Intel Core i3 1005G1 или Celeron 6305
2. Intel Celeron N4120 или Celeron 6305
3. AMD Ryzen 5 3500U или Ryzen 5 5500U
4. AMD Ryzen 5 4600H или Ryzen 5 5500U
5. Intel Core i5 1135G7 или AMD Ryzen 5 5500U
6. AMD Ryzen 5 5600H или Ryzen 5 5500U
7. AMD Ryzen 7 4700U или Ryzen 5 5500U

Комментарии

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