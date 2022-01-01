Intel Celeron 6305 против AMD Ryzen 5 5500U
Что лучше: 2-ядерный Intel Celeron 6305 на 1.8 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
78
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron 6305
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 40% ниже чем у Ryzen 5 5500U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 75% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1094 и 625 баллов
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1178
Cinebench R23 (многоядерный)
7132
Passmark CPU (одноядерный)
1239
Ryzen 5 5500U +99%
2463
Passmark CPU (многоядерный)
2227
Ryzen 5 5500U +496%
13279
Geekbench 5 (одноядерный)
626
Ryzen 5 5500U +76%
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
1158
Ryzen 5 5500U +323%
4895
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Lucienne
|Номер модели
|6305
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|2
|6
|Количество потоков
|2
|12
|Частота
|1.8 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|448
|TMUs
|24
|28
|ROPs
|12
|7
|Вычислительные блоки
|48
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron 6305
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
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