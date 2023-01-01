Intel Celeron 7305 против Celeron 6305
Что лучше: 5-ядерный Intel Celeron 7305 на 1.1 ГГц или Celeron 6305 с 2-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Intel Celeron 7305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
28
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
77
69
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
27
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron 7305
- Имеет на 3 физических ядра больше
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1195
Passmark CPU (многоядерный)
2090
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron 7305 +3%
622
606
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron 7305 +4%
1189
1148
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|1 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Tiger Lake
|Номер модели
|7305
|6305
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (48 EU)
|UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Процессор
|Ядер
|1
|2
|Потоков
|1
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|1.8 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|0.9 ГГц
|-
|Количество ядер
|5
|2
|Количество потоков
|5
|2
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|18x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1449
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|384
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|12
|Вычислительные блоки
|-
|48
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron 7305
|Сайт Intel Celeron 6305
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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