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Intel Celeron 7305 против Celeron 6305

Intel Celeron 7305
VS
Intel Celeron 6305
Intel Celeron 7305
Intel Celeron 6305

Что лучше: 5-ядерный Intel Celeron 7305 на 1.1 ГГц или Celeron 6305 с 2-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Intel Celeron 7305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6305 and 7305
Причины выбрать Intel Celeron 7305
  • Имеет на 3 физических ядра больше
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron 7305 +4%
1189
Celeron 6305
1148
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron 7305 и Celeron 6305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Tiger Lake
Номер модели 7305 6305
Интегрированная графика UHD Graphics (48 EU) UHD Graphics Xe G4 48 EUs

Процессор

Производительные ядра
Ядер 1 2
Потоков 1 2
Частота 1.1 ГГц 1.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 0.9 ГГц -
Общее
Количество ядер 5 2
Количество потоков 5 2
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 18x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48 EU) Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки - 384
TMUs - 24
ROPs - 12
Вычислительные блоки - 48
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Celeron 7305
н/д
Celeron 6305
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron 7305 Сайт Intel Celeron 6305
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Конкуренты

1. Intel Celeron N5095 или Celeron 7305
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Комментарии

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