Intel Celeron G4900 против AMD Ryzen 3 2200G
Что лучше: 2-ядерный Intel Celeron G4900 на 3.1 ГГц или AMD Ryzen 3 2200G с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron G4900
- На 17% ниже чем у Ryzen 3 2200G пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200G
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- На 6.21 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
308
Cinebench R20 (многоядерный)
1284
Passmark CPU (одноядерный)
1908
Ryzen 3 2200G +6%
2013
Passmark CPU (многоядерный)
2379
Ryzen 3 2200G +182%
6699
Geekbench 5 (одноядерный)
771
Ryzen 3 2200G +13%
872
Geekbench 5 (многоядерный)
1420
Ryzen 3 2200G +105%
2913
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|12 февраля 2018
|Цена в момент релиза
|42 долларов
|99 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen
|Номер модели
|G4900
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|2
|4
|Частота
|3.1 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|31x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron G4900
|Сайт AMD Ryzen 3 2200G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|-
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