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Intel Celeron G4900 против AMD Ryzen 3 3200G

Intel Celeron G4900
VS
AMD Ryzen 3 3200G
Intel Celeron G4900
AMD Ryzen 3 3200G

Что лучше: 2-ядерный Intel Celeron G4900 на 3.1 ГГц или AMD Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200G and G4900
Причины выбрать Intel Celeron G4900
  • На 17% ниже чем у Ryzen 3 3200G пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 6.21 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 905 и 768 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron G4900
1929
Ryzen 3 3200G +16%
2228
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron G4900
2453
Ryzen 3 3200G +194%
7218
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron G4900
1434
Ryzen 3 3200G +107%
2975
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron G4900 и AMD Ryzen 3 3200G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 апреля 2018 30 сентября 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Picasso
Номер модели G4900 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 610 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 2 4
Частота 3.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Radeon Vega 8
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 96 512
TMUs 12 32
ROPs 2 8
Вычислительные блоки 12 8
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 30 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Celeron G4900
0.2 терафлопс
Ryzen 3 3200G
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron G4900 Сайт AMD Ryzen 3 3200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 8
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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