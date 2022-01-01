Intel Celeron G4900 против AMD Ryzen 3 3200G
Что лучше: 2-ядерный Intel Celeron G4900 на 3.1 ГГц или AMD Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron G4900
- На 17% ниже чем у Ryzen 3 3200G пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 6.21 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 905 и 768 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
954
Cinebench R23 (многоядерный)
3325
Passmark CPU (одноядерный)
1929
Ryzen 3 3200G +16%
2228
Passmark CPU (многоядерный)
2453
Ryzen 3 3200G +194%
7218
Geekbench 5 (одноядерный)
770
Ryzen 3 3200G +18%
912
Geekbench 5 (многоядерный)
1434
Ryzen 3 3200G +107%
2975
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|30 сентября 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Picasso
|Номер модели
|G4900
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 610
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|2
|4
|Частота
|3.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|31x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|96
|512
|TMUs
|12
|32
|ROPs
|2
|8
|Вычислительные блоки
|12
|8
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 30 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron G4900
|Сайт AMD Ryzen 3 3200G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|8
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2
|-
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