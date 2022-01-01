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Intel Celeron G5905 против Celeron G4900

Intel Celeron G5905
VS
Intel Celeron G4900
Intel Celeron G5905
Intel Celeron G4900

Что лучше: Intel Celeron G5905 на 3.5 ГГц или Celeron G4900 на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G4900 and G5905
Причины выбрать Intel Celeron G5905
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 908 и 768 баллов
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Celeron G4900
  • На 7% ниже чем у Celeron G5905 пиковое энергопотребление – 54 vs 58 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron G5905 +15%
2219
Celeron G4900
1929
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron G5905 +17%
2882
Celeron G4900
2453
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron G5905 +19%
1708
Celeron G4900
1434
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron G5905 и Celeron G4900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 19 июля 2020 3 апреля 2018
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели G5905 G4900
Сокет LGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 610 UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 3.5 ГГц 3.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 54 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 610
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 96 96
TMUs 12 12
ROPs 2 2
Вычислительные блоки 12 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 30 Гц 4096x2304 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Celeron G5905
0.2 терафлопс
Celeron G4900
0.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron G5905 Сайт Intel Celeron G4900
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2

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Конкуренты

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5. Intel Pentium Gold G5400 или Intel Celeron G4900
6. Intel Celeron G3930 или Intel Celeron G4900

Комментарии

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