Intel Celeron G5905 против Celeron G5900
Что лучше: Intel Celeron G5905 на 3.5 ГГц или Celeron G5900 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron G5905
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 915 и 829 баллов
Причины выбрать Intel Celeron G5900
- На 1.1 ГБ/c (3%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
889
Cinebench R23 (многоядерный)
1704
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron G5905 +3%
2223
2161
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron G5905 +4%
2892
2774
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron G5905 +9%
922
844
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron G5905 +7%
1707
1598
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|19 июля 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|42 долларов
|42 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|G5905
|G5900
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 610
|UHD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|2
|2
|Частота
|3.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Intel UHD Graphics 610
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|1050 МГц
|Шейдерные блоки
|96
|96
|TMUs
|12
|12
|ROPs
|2
|2
|Вычислительные блоки
|12
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 30 Гц
|4096x2304 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|42.7 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron G5905
|Сайт Intel Celeron G5900
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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