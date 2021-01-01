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Intel Celeron G5905 против Celeron G5900

Intel Celeron G5905
VS
Intel Celeron G5900
Intel Celeron G5905
Intel Celeron G5900

Что лучше: Intel Celeron G5905 на 3.5 ГГц или Celeron G5900 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G5900 and G5905
Причины выбрать Intel Celeron G5905
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 915 и 829 баллов
Причины выбрать Intel Celeron G5900
  • На 1.1 ГБ/c (3%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron G5905 и Celeron G5900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 19 июля 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза 42 долларов 42 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели G5905 G5900
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 610 UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 3.5 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 610
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 96 96
TMUs 12 12
ROPs 2 2
Вычислительные блоки 12 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 30 Гц 4096x2304 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Celeron G5905
0.2 терафлопс
Celeron G5900
0.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 42.7 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron G5905 Сайт Intel Celeron G5900
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Конкуренты

1. Intel Pentium Gold G6400 или Intel Celeron G5905
2. Intel Pentium Gold G5400 или Intel Celeron G5905
3. Intel Celeron G5920 или Intel Celeron G5905
4. Intel Core i3 9100F или Intel Celeron G5900
5. Intel Pentium Gold G6400 или Intel Celeron G5900
6. Intel Pentium Gold G5400 или Intel Celeron G5900
7. Intel Pentium G4400 или Intel Celeron G5900
8. Intel Celeron G4900 или Intel Celeron G5900
9. Intel Celeron G5920 или Intel Celeron G5900

Комментарии

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