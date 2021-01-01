Что лучше: Intel Celeron G5920 на 3.5 ГГц или Celeron G4900 на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.